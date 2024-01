Gemünden (dpa/lhe) - Bei einem Gebäudebrand im mittelhessischen Gemünden (Vogelsbergkreis) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann gestorben. Das Feuer in dem zweistöckigen Gebäude sei gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Das Gebäude sei durch den Brand unbewohnbar und teilweise eingestürzt. Die Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle bringen können. Die Brandursache war zunächst unklar.