Toter bei Verkehrsunfall zwischen Hirschhorn und Brombach

Hirschhorn (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 35 zwischen Hirschhorn und Brombach tödlich verunglückt. Wie die Polizei Südhessen am Dienstag mitteilte, verlor der 44-jährige Fahrer in einer Kurve aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in der Folge einen Böschungshang hinauf und kippte anschließend mit seinem Auto seitlich auf die Straße. Er starb noch an der Unfallstelle. Ob der Fahrer aufgrund einer medizinischen Ursache starb oder wegen der Verletzungen, die er sich bei dem Unfall zuzog, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.