Identität bislang ungeklärt

Toter Mann aus dem Neckar geborgen

Am Samstagabend ziehen Einsatzkräfte in Heilbronn eine Leiche aus dem Neckar. Was bisher bekannt ist.

Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - In Heilbronn ist ein toter Mann aus dem Neckar geborgen worden. Er wurde am Samstagabend nahe der Theresienwiese entdeckt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es handle sich um einen Mann im Seniorenalter, dessen Identität bislang nicht geklärt sei. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits mehrere Stunden tot im Wasser gelegen hat. Zu den Umständen seines Tods wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an.

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