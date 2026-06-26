Suchaktion

Toter Mann aus See in Ahnatal geborgen

Einem Badegast fallen Kleidungsstücke auf, die er niemanden zuordnen kann. Er informiert die Polizei, eine Suchaktion startet.

Bei der Suche wurde die Leiche im Wasser gefunden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei der Suche wurde die Leiche im Wasser gefunden. (Symbolbild)

Ahnatal (dpa/lhe) - Aus einem See in Ahnatal ist am Morgen ein toter Mann geborgen worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Vellmar, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Die Todesumstände müssen noch ermittelt werden.

Einem Badegast waren an dem Badesee Bühl im Ortsteil Weimar Kleidungsstücke aufgefallen, die er niemandem zuordnen konnte. Er informierte die Polizei. Rund zwei Stunden später wurde der Tote im Rahmen der Suchaktion von Polizei und Feuerwehr gefunden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die am Morgen oder in der Nacht zuvor Beobachtungen an dem See gemacht haben.

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