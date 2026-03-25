Toter Mensch in Hessisch Lichtenau gefunden
Zahlreiche Beamte rücken aus. Noch ist vieles unklar. Über die Identität des Toten gibt es keine Angaben.
Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - Ein toter Mensch ist in Hessisch Lichtenau gefunden worden. Es habe am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz in der Kleinstadt südöstlich von Kassel gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Toten ist noch unklar. Auch zum Geschlecht gab die Polizei keine Auskunft. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Zuvor hatte «Hessennews TV» berichtet.