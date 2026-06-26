Notfälle

Toter Radfahrer saß eine Nacht auf Bank

Nach einem Sturz bleibt ein Mann über Nacht leblos auf einer Bank sitzen. Warum die Polizei nicht von einem Unfall als Todesursache ausgeht.

Ein 68-Jähriger wurde tot auf einer Bank entdeckt. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein 68-Jähriger wurde tot auf einer Bank entdeckt. (Archivbild)

Oberwolfach (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist in Oberwolfach (Ortenaukreis) tot auf einer Bank sitzend gefunden worden. Der 68-Jährige war wohl am Mittwochabend vom Fahrrad gestürzt - ersten Erkenntnissen zufolge aus einer medizinischen Ursache heraus. Die leichten Sturzverletzungen hätten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Tod geführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. 

Der leblose Mann in Fahrradkleidung hatte den Ermittlungen zufolge eine Nacht lang auf der Bank gesessen, bevor er entdeckt wurde. Neben ihm lag ein beschädigtes Fahrrad. Hinweise einer Zeugin, die am Vorabend der Entdeckung des Toten Geräusche gehört hatte, ließen darauf schließen, dass der Mann an dem Abend gestürzt war.

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