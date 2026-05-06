Toter und Verletzte bei Unfall in Reutlingen

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Über die Schwere der Verletzungen konnte er zunächst nichts sagen. Auch die Identität der Betroffenen müsse noch geklärt werden. Drei Fahrzeuge seien an dem Frontalunfall beteiligt gewesen.