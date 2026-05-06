Frontalunfall

Toter und Verletzte bei Unfall in Reutlingen

Drei Autos sind beteiligt. Und es gibt weitere Verletzte. Was die Polizei bisher sagen kann.

Die Polizei rückt zu einem Verkehrsunfall aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei rückt zu einem Verkehrsunfall aus. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Über die Schwere der Verletzungen konnte er zunächst nichts sagen. Auch die Identität der Betroffenen müsse noch geklärt werden. Drei Fahrzeuge seien an dem Frontalunfall beteiligt gewesen.

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