Toter und zwei Verletzte nach schwerem Unfall
Ein Auto und ein Transporter stoßen im Bodenseekreis frontal zusammen. Ein Mensch stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt. Ein Motorradfahrer kommt kurz darauf zu Fall.
Langenargen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Langenargen (Bodenseekreis) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach stießen ein Auto und ein Transporter auf der Bundesstraße 31 zusammen. Ein Motorradfahrer, der an dem Unfall laut Polizei nicht beteiligt war, stürzte darüber hinaus auf die Straße. Er wurde ebenfalls verletzt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die B31 ist komplett gesperrt.