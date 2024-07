Tourismus erholt sich - aber Ertragslage vieler Betriebe mau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach prozentual zweistelligen Zuwächsen im vergangenen Jahr ist der Hessen-Tourismus weiter auf Erholungskurs. In den ersten drei Monaten des Jahres habe sich der positive Trend fortgesetzt, teilte eine Sprecherin der Hessen Agentur auf Anfrage mit. Die Fußball-Europameisterschaft, die zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland vor allem nach Frankfurt gezogen hat, könnte den positiven Effekt weiter verstärken.

Vor allem seit den Osterferien machten sich die negativen Effekte durch die zum Jahresbeginn wieder angehobene Mehrwertsteuer bemerkbar. Das gehe so weit, dass sich immer mehr Gäste ihr Essen bei einem Hotelaufenthalt selbst mitbringen oder die Pizza vom Lieferdienst bringen lassen, statt ihren Aufenthalt mit Halbpension zu buchen – zumal die Bestellpizza mit dem günstigeren Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent angeboten werden kann. Steuer-Fairness sehe anders aus, sagt Kasties auch mit Blick auf das europäische Ausland, wo vielerorts geringere Mehrwertsteuersätze für die Gastronomie gelten. Gepaart mit dem dort oft stabileren Wetter sorge das dafür, dass viele Menschen die Ferienzeiten dann eher an den klassischen touristischen Zielen wie Mallorca & Co. statt im Inland verbringen.