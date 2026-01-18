Tourismus in Hessen
Von Metropolen bis Naturparks: Hessen zieht jedes Jahr Millionen Reisende an.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen bietet für Touristen und Ausflügler vielfältige Regionen - von den Metropolen im Rhein-Main-Gebiet über die Weinberge der Hessischen Bergstraße bis hin zum Naturpark Reinhardswald vor den Toren der documenta-Stadt Kassel.
Hessen ist ein beliebtes Reiseziel innerhalb Deutschlands. Knapp 15,6 Millionen Gäste besuchten nach Angaben des Statistischen Landesamts 2024 das Bundesland. Wie bereits in den Vorjahren kam demnach mit 77 Prozent der überwiegende Teil der Touristen aus Deutschland (12,1 Millionen). Die Jahreszahlen für 2025 lagen beim Statistischen Landesamt noch nicht vor.