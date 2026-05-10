Notfälle

Tourist irrt orientierungslos durch Mannheim

Ein Mann aus Montenegro will nach Luxemburg – und landet zu Fuß auf einer Bundesstraße in Mannheim. Was ist passiert?

Ein orientierungsloser Mann wurde von der Polizei gerettet. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein orientierungsloser Mann wurde von der Polizei gerettet. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Tourist aus Montenegro hat sich auf seinem Weg nach Luxemburg in Mannheim verirrt. Nach Auskunft der Polizei hatte der Mann wegen seiner Nachtblindheit die Orientierung verloren und war so zu Fuß auf die Bundesstraße 38a geraten. 

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Auf den Mann aufmerksam geworden war die Polizei nach einem Anruf am späten Samstagabend: Eine Person solle sich mitten auf der Bundesstraße in Richtung Feudenheim (Rhein-Neckar-Kreis) befinden, hieß es.

Als die Polizei eintraf, stand der Mann auf dem Standstreifen an der Leitplanke. Er wurde zur Sicherheit in Obhut genommen. Die Beamten nahmen Kontakt zu seinen Freunden auf und übergaben den orientierungslosen Reisenden wohlbehalten in deren Obhut.

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