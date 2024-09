Trainer Kohfeldt will schnellen Umschwung in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Florian Kohfeldt will den freien Fall des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 stoppen und schnell Ergebnisse liefern. Langfristig möchte der neue Coach dem Verein seine Spielidee implementieren. «Natürlich wird es eine gewisse Zeit dauern, bis unsere Idee komplett verinnerlicht ist. Aber ich hoffe schon, dass wir am Samstag in Grundzügen sehen, wofür diese Mannschaft stehen soll», sagte der 41-Jährige bei seiner Vorstellung in Darmstadt.