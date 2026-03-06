Fußball-Bundesliga

Trainer Riera: nur Eintracht, kein Frankfurt

Quasi rund um die Uhr beschäftigt sich Albert Riera damit, wie er die Eintracht-Profis voranbringen kann. Beim FC St. Pauli soll der erste Auswärtssieg unter seiner Regie her.

Eintracht-Trainer Albert Riera hofft auf den ersten Auswärtssieg unter seiner Regie. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Eintracht-Trainer Albert Riera hofft auf den ersten Auswärtssieg unter seiner Regie. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frage, ob er denn bei dem schönen Wetter schon etwas von der Stadt gesehen habe, moderierte Albert Riera lächelnd ab. «Ich habe die letzten zwei Nächte hier geschlafen, ich glaube, das beantwortet ihre Frage», sagte der Spanier bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das ist für mich keine Arbeit, wenn ich 15 bis 18 Stunden am Tag hier verbringe. Das ist, weil ich es will, nicht weil es in meinem Vertrag steht», schob Riera hinterher. «Ich werde nicht damit aufhören, bis ich auf der Bank sitze und keine Anweisungen mehr geben muss.»

Einstellung wie gegen Bayern

Eine ähnliche Einstellung - wenn auch nicht vom Zeitaufwand her - erwartet der 43-Jährige in Hamburg. Mehrfach erklärte er, dass seine Mannschaft die gleiche Herangehensweise zeigen müsse, als würde es gegen den FC Bayern gehen. Da hatten die Hessen 2:3 verloren. 

«Wenn man das Spiel richtig angeht, dann ist man bereit – egal, gegen wen man spielt. Mit meinen Mannschaften passiert das nicht. Sie haben Energie, Leidenschaft und Wille», sagte Riera und kündigte an: «Sonst bekommen die Spieler Probleme mit mir. Ich bin da sehr hart. Sie wissen schon, dass ich so etwas nie akzeptieren würde.»

Am Millerntor soll der erste Auswärtssieg unter dem neuen Chefcoach her. Dass die Hamburger zuletzt mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim überraschten, dürfte Warnung genug sein. Zumal es die Frankfurter bei zwölf Gastspielen in dieser Saison gerade mal auf drei Siege gebracht haben. 

Fünf Gegner aus dem Tabellenkeller 

Nicht nur Vorstandssprecher Axel Hellmann hat bei der Eintracht eine «Aufholjagd» ausgerufen. Zehn Spieltage vor Saisonende liegt der Europa-League-Liebhaber neun Punkte hinter dem Tabellensechsten Bayer Leverkusen. Rang sieben würde aller Voraussicht nach die Teilnahme an der Conference League bedeuten. In den nächsten fünf Spielen geht es gegen Teams aus dem Tabellenkeller: St. Pauli, 1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05, 1. FC Köln und VfL Wolfsburg. 

«Wir können noch große Dinge schaffen auf der Zielgeraden», sagte Vorstandsboss Hellmann nach dem jüngsten 2:0 gegen den SC Freiburg - und legte beim Frühjahrsempfangs im Palmengarten nach: «Wir haben es immer geschafft, auf der Zielgeraden eine besondere Energie auszulösen. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, jetzt brauchen wir diese Kraft aus uns heraus, wir wollen noch mal ins Rollen kommen.» 

Kaum Lob vom Trainer  

Riera geht derzeit sparsam mit Komplimenten um («das macht die Spieler sehr soft»), sondern verlangt Einsatz und Überzeugung: «Klar, wir können Tore nicht machen, Fehler machen. Aber die mentale Haltung, die Herangehensweise, das ist wichtig. Wir haben ein großes Defizit an Punkten und wir haben noch einige Spiele.» Es sei nicht alles fantastisch, man müsse immer noch vieles verbessern.  

Dabei weiter nicht helfen können Michy Batshuayi, Can Uzun und Younes Ebnoutalib. Das Trio hat zwar wieder auf dem Platz trainiert, ist aber laut Riera noch kein Thema. «Es ist auf jeden Fall zu früh. Sie haben nur Passspiel gemacht, sie hatten keinen physischen Kontakt», erklärte der Eintracht-Trainer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Riera macht Eintracht-Profis Druck: «Sonst...»
Fußball-Bundesliga

Riera macht Eintracht-Profis Druck: «Sonst...»

Nach dem Erfolg gegen Freiburg hofft die Eintracht nun auf den ersten Auswärtssieg unter Trainer Albert Riera. Ein Trio kehrt auf den Rasen zurück, nicht aber in den Kader.

vor 54 Minuten

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg
Fußball-Bundesliga

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg

Der erste Sieg im neuen Jahr gelingt Eintracht Frankfurt auch mit dem neuen Trainer nicht. Zumindest sind beim 1:1 bei Union Berlin kleine Fortschritte zu erkennen.

07.02.2026

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt
Fußball-Bundesliga

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt

Albert Riera hat als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt die Arbeit aufgenommen. Der 43-Jährige spricht von «goldenen Regeln» und einer «magischen Frage». Eine Neuordnung gibt's auf Kapitänsebene.

03.02.2026

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt
Champions League

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt

Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für den freigestellten Coach Dino Toppmöller. Ein kaum bekannter Spanier soll nun der heißeste Kandidat sein.

27.01.2026

Eintracht bei Trainersuche «auf der Zielgeraden»
Fußball-Bundesliga

Eintracht bei Trainersuche «auf der Zielgeraden»

Wer wird neuer Coach bei Eintracht Frankfurt? Namen wie Marco Rose und Alexander Blessin kursieren. Bald soll die Entscheidung verkündet werden.

26.01.2026