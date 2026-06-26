Fußball

Trainerwechsel beim Frauen-Team des SC Freiburg

Die Fußballerinnen des SC Freiburg nehmen einen Wechsel auf dem Trainerposten vor. Wer auf Edmond Kapllani folgt, ist offen.

Kapllani, hier noch als Profi, ist nicht mehr Trainer der Freiburger Fußballerinnen. (Archivbild) Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa
Kapllani, hier noch als Profi, ist nicht mehr Trainer der Freiburger Fußballerinnen. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg und Trainer Edmond Kapllani gehen getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach des Frauen-Bundesliga-Teams «in beidseitigem Einvernehmen» beendet. Eine Nachfolge gab der Sport-Club zunächst nicht bekannt, will aber die neue Regelung «zeitnah kommunizieren». 

Der 43-Jährige hatte die SC-Frauen zur Saison 2025/26 übernommen und wurde mit dem Team Tabellenachter. Nachdem der gebürtige Albaner seine aktive Profikarriere beendet hatte, arbeitete Kapllani vor seiner Station beim Sport-Club als U17-Co-Trainer des Karlsruher SC.

«Nach unserer Saisonanalyse und ehrlichen, konstruktiven Gesprächen haben wir uns einvernehmlich dazu entschieden, zur neuen Spielzeit getrennte Wege zu gehen», sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball, laut Mitteilung des Vereins. 

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Der SC Freiburg geht mit einem neuen Coach in die kommende Saison. Foto: Harry Langer/dpa
Der SC Freiburg geht mit einem neuen Coach in die kommende Saison.

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