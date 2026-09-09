Arbeitsunfall in den Reben

Traktor kippt um – Fahrer stirbt

Nach einem Unfall in Ihringen bleibt unklar, warum der Traktor des Fahrers plötzlich zur Seite kippte.

Der Mann war mit seinem Traktor gestürzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der Mann war mit seinem Traktor gestürzt. (Symbolbild)

Ihringen (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist in Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Vormittag unter seinem umgekippten Schmalspurschlepper eingeklemmt in den Reben gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der 35-Jährige sei noch am Ort an seinen Verletzungen gestorben. Warum der Traktor zur Seite kippte, war zunächst unklar.

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