Traktor kippt um – Fahrer stirbt
Nach einem Unfall in Ihringen bleibt unklar, warum der Traktor des Fahrers plötzlich zur Seite kippte.
Ihringen (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist in Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Vormittag unter seinem umgekippten Schmalspurschlepper eingeklemmt in den Reben gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der 35-Jährige sei noch am Ort an seinen Verletzungen gestorben. Warum der Traktor zur Seite kippte, war zunächst unklar.