Unfall

Traktor überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist mit seinem Trecker im Weinberg bei Sulzfeld unterwegs. Doch dann macht er mutmaßlich einen fatalen Fahrfehler.

Ein Traktorfahrer hat sich bei Sulzfeld lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Traktorfahrer hat sich bei Sulzfeld lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Sulzfeld (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer hat sich bei Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) zweimal mit seinem Fahrzeug überschlagen und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 66-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte am Vormittag mit seinem Traktor in einem Weinberg gearbeitet. Als er auf einem Feldweg bergab fuhr, verlor er wohl wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über den Traktor. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Wie genau der Unfall ablief und ob der Mann eingeklemmt oder aus dem Traktor geschleudert wurde, war laut Polizei zunächst unklar.

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