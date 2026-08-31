Tram-Fahren für Profis: Frankfurter trainieren für EM

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Punktgenaues Bremsen, Bowling oder Curling: Das sind Disziplinen, die mal mehr, mal weniger mit Tramfahren in Verbindung gebracht werden. Doch genau das trainieren aktuell die beiden Frankfurter Tramfahrer Robin Hepp und Tramfahrerin Yvonne Bahl. Am 19. September werden sie in Warschau die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) bei der Tram-Europameisterschaft vertreten. Die VGF wird als einziges deutsches Team antreten.

Aktuell trainiert das Tramfahrer-Duo einmal pro Woche mit ihrem Teamführer, dem Fahrlehrer Peter Schulz, für die Europameisterschaft. «Gerade das genaue Bremsen ist so kompliziert, das kann man immer wieder trainieren», sagt Schulz. Bei dem Wettbewerb komme darauf an, die Aufgaben möglichst schnell und gut zu meistern.

«Aus dem Alltag kennen wir die Übungen oft nicht»

Welche Disziplinen sie in Warschau meistern müssen, erfahren Bahl und Hepp allerdings erst am Wettkampftag. Auch die Warschauer Fahrzeuge selbst lernen die beiden erst vor Ort kennen, erläutert Schulz.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Foto: Boris Roessler/dpa Große Träume gehören dazu: Robin Hepp fährt für Deutschland zur Tram-EM.