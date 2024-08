Transfer-Domino: Theate nach Frankfurt, Grieche zum VfL

Frankfurt/Main/Wolfsburg (dpa) - Eintracht Frankfurt steht vor einer Verpflichtung des belgischen EM-Verteidigers Arthur Theate von Stade Rennes und setzt damit offenbar ein Abwehrspieler-Domino in der Fußball-Bundesliga fort. Über den bevorstehenden Transfer des 24 Jahre alten Innenverteidigers berichteten am Freitag zuerst mehrere französische Medien. Theate soll in Frankfurt den Ecuadorianer Willian Pacho ersetzen, der in der vergangenen Woche für rund 40 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt ist.