Transfer-Gesellschaft für Goodyear-Beschäftigte vereinbart

Fulda/Fürstenwalde (dpa/lhe) - Im Zusammenhang mit den geplanten Einschnitten beim Reifenhersteller Goodyear ist nun auch für das Fuldaer Werk ein Sozialplan vereinbart worden. Demnach sollen die rund 1050 betroffenen Beschäftigten für zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können, wie Anne Weinschenk, Bezirksleiterin Mittelhessen der Gewerkschaft IG BCE, am Freitag in Gießen mitteilte. Ähnliche Vereinbarungen habe es zuvor für den Goodyear-Standort Fürstenwalde in Brandenburg sowie für die Verwaltung gegeben.

Nach Gewerkschaftsangaben dürften deutschlandweit rund 2200 bis 2300 Arbeitsplätze bei Goodyear wegfallen. Das Fuldaer Werk solle im dritten Quartal nächsten Jahres schließen und die Reifenproduktion in Fürstenwalde Ende 2027 auslaufen. Hinzu kämen Einschnitte in Verwaltung, Forschung und Entwicklung, Einkauf und Kundenbetreuung, die vor allem den Standort in Hanau und in geringerem Ausmaß auch den in Köln treffen.