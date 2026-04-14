Transporter kommt von nasser Straße ab und kippt in Bachbett

Kupferzell (dpa/lsw) - Weil der Fahrer auf der nassen Fahrbahn wohl zu schnell gefahren ist, ist ein Transporter bei Kupferzell (Hohenlohekreis) in ein Bachbett gekippt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 30-Jährige vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.