Kontrolle verloren

Transporter kommt von nasser Straße ab und kippt in Bachbett

Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Ein 30-Jähriger verliert die Kontrolle und landet samt Transporter im Bach. Was zum Unfall bekannt ist.

Wohl weil er auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs war, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Transporter. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa
Wohl weil er auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs war, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Transporter. (Symbolbild)

Kupferzell (dpa/lsw) - Weil der Fahrer auf der nassen Fahrbahn wohl zu schnell gefahren ist, ist ein Transporter bei Kupferzell (Hohenlohekreis) in ein Bachbett gekippt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 30-Jährige vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. 

Der Mann konnte sich unverletzt befreien. Wie hoch der Schaden ist, könne bisher nicht gesagt werden. Der Transporter sollte im Laufe des Tages abgeschleppt werden.

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