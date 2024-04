Trapp über jüngste Eintracht-Auftritte: «Frustrierend»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Torwart Kevin Trapp hat Kritik an den jüngsten Auftritten von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga geübt und seine Teamkollegen für den Saison-Endspurt in die Pflicht genommen. «Es ist frustrierend, wie wir teilweise gespielt haben», sagte Trapp am Dienstag über die Negativserie von zuletzt vier sieglosen Spielen.