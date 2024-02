Trauerfeier für Frank Farian Anfang März in Berlin

Berlin (dpa) - Mit einer Trauerfeier in Berlin soll an den Ende Januar verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian erinnert werden. Die Trauerfeier gebe seinen Weggefährten die Gelegenheit, sich von Farian zu verabschieden, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Frank Farian Foundation. Neben Ansprachen von Menschen, die ihm nahegestanden haben, sind dabei auch Musikeinlagen vorgesehen.