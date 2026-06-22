Rugby Neuseeland

Traum erfüllt: Deutscher Rugby-Spieler bei den «All Blacks»

Als Jugendlicher wählt der Frankfurter Anton Segner einen ungewöhnlichen Weg, um Rugby-Profi zu werden. Das zahlt sich aus.

Anton Segner spielt als erster Deutscher für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft (Archivbild). Foto: Jürgen Kessler/Kessler-Sportfotografie/dpa
Anton Segner spielt als erster Deutscher für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft (Archivbild).

Frankfurt/Main/Auckland (dpa) - Als Teenager verließ Anton Segner Deutschland, um sich in Neuseeland den Traum vom Rugby-Profi zu erfüllen. Das hat der 24-Jährige geschafft. Nun wurde der gebürtige Frankfurter als erster Deutscher in die Auswahl des Landes berufen. Mit den berühmten «All Blacks» bestreitet Segner im Juli die Nations Championships.

«Mir fehlen die Worte. Das ist natürlich die aufregendste Zeit meines Lebens», sagte Segner in einem Beitrag der Hessenschau. Er habe direkt nach dem Telefonat mit Nationaltrainer Dave Rennie seine Familie in Deutschland angerufen. Dreimal habe er durchrufen müssen, ehe sein Vater ans Telefon gegangen sei. «Es war vier Uhr in der Nacht in Deutschland. Sie waren alle überglücklich», sagte der Stürmer. 

Traditioneller Haka-Tanz vor dem Spiel der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft (Archivbild). Foto: Mark Baker/AP/dpa
Traditioneller Haka-Tanz vor dem Spiel der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft (Archivbild).

Möglich habe diesen Schritt ins Nationalteam eine Regelung gemacht, wonach man nach mindestens fünfjährigem Aufenthalt in Neuseeland für die «All Blacks» auflaufen dürfe. Segner war eins als 15-Jähriger im Rahmen eines sechsmonatigen Austauschprogramms mit dem Nelson College vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt ins Land gekommen. 

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Wie auf der Homepage der «All Blacks» mitgeteilt wird, fiel Segner aufgrund seines hohen Arbeitspensums, seiner Physis und seiner Führungsqualitäten den Auswahltrainern auf und wurde 2018 in die «New Zealand Schools»-Auswahl und 2020 in die neuseeländische U20-Nationalmannschaft berufen. 2024 erhielt er einen Dreijahresvertrag bei den in Auckland beheimateten Blues in der Super-Rugby-Liga. In diesem Jahr führte er das Team als Kapitän aufs Feld. 

Mit dem dreimaligen Weltmeister trifft Segner, der im November 2025 zu Besuch beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weilte und dort ein paar Rugby-Übungen zeigte, bei den Nations Championships auf Frankreich, Italien und Irland. Der internationale Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt.

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