Treibhausgas-Emissionen 2021 um 29,8% niedriger als 1990

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen ist beim Klimaschutz im Jahr 2021 noch deutlich von seinen selbst gesetzten Zielen für das Jahr 2025 entfernt gewesen. Die Treibhausgasemissionen lagen 2021 um 29,8 Prozent niedriger als im Jahr 1990, dem internationalen Referenzjahr, wie das Umweltministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Nach dem hessischen Klimagesetz müssen diese Emissionen bis 2025 um 45 Prozent sinken. Bis 2030 sind 65 Prozent, bis 2040 dann 88 Prozent Minderung vorgeschrieben. 2045 will Hessen treibhausgasneutral sein. «Klimaschutz muss dringend weiter höchste Priorität haben und die Landesregierung all ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um die Klimaziele zu erreichen», mahnte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne).

Neben CO2 fließen auch andere klimarelevante Gase in die Bilanz ein, unter anderem Methan. Zudem wird die CO2-Speicherung in Form von Biomasse in Wäldern und im Grünland in die Bilanz miteinbezogen.