Trennung nicht akzeptiert? Mann wegen Mordes vor Gericht

Darmstadt (dpa/lhe) - Weil er seine frühere Ehefrau erstochen haben soll, steht von heute an (9.00 Uhr) ein Mann aus Heppenheim vor dem Darmstädter Landgericht. Der Angeklagte und die 34-Jährige sollen laut Mitteilung des Gerichts bereits geschieden gewesen sein, aber noch in Heppenheim zusammengewohnt haben. Am 31. August 2025 soll der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit die Frau mit einem Messer im Treppenhaus vor der Wohnung ermordet haben, weil er den Ermittlungen zufolge die Trennung nicht akzeptiert haben soll. Zeugen hielten den Mann nach der Tat fest, bis die Polizei eintraf. Für den Prozess sind vorerst sechs Verhandlungstage bis zum 7. Juli angesetzt.