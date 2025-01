Drei Profile - ein Präsident: Wahlkampf beim VfB eröffnet

Stuttgart (dpa/lsw) - In schicken Sakkos saß das Trio im Business-Bereich des Stadions. Unweit des Rasens, auf dem der VfB Stuttgart am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain seinen bitteren Königsklassen-K.o. kassierte und auf dem er gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um Punkte für den erneuten Einzug in die Champions League kämpft, präsentierten die drei Kandidaten für das Präsidentenamt bei den Schwaben ihre Konzepte.