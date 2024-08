Trio wegen Mordversuchs vor Gericht

Hanau (lhe/dpa) – Drei Männer müssen sich von heute (9.00 Uhr) an wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Hanauer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio im Alter zwischen 22 und 31 Jahren vor, einen 47-Jährigen in dessen Wohnung in Hanau angegriffen zu haben.