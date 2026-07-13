Hitze und kein Regen

Trockenheit im Südwesten – Feuerwehr warnt vor Brandgefahr

Das Land dörrt aus: Zunehmend halten Brände von staubtrockenen Feldern die Feuerwehr in Atem. Eine achtlos weggeworfene Zigarette kann schlimme Folgen haben. Was die Feuerwehr rät - und was tabu ist.

Zunehmend geraten trockene Agrarflächen in Brand. Foto: ---/Feuerwehr Heilbronn/dpa
Zunehmend geraten trockene Agrarflächen in Brand.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Die anhaltende Trockenheit lässt die Bauern bangen und fordert die Feuerwehr in Baden-Württemberg immer mehr. Allein in Baden-Baden mussten die Einsatzkräfte am Wochenende 23 Mal ausrücken, darunter mehrfach wegen Flächen- und Vegetationsbränden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr warnt deshalb eindringlich vor der anhaltenden Trockenheit. «Bereits eine kleine Unachtsamkeit kann unter den derzeitigen Bedingungen weitreichende Folgen haben», so die Feuerwehr Baden-Baden. Die Menschen werden gebeten, sich an Grillverbote zu halten und im Wald nicht zu rauchen.

Neben heißgelaufenen landwirtschaftlichen Maschinen, die ganze Felder entzünden können, ist manchmal auch pure Unvernunft Ursache für manchen Brand. So ging ein Acker bei Geislingen (Kreis Göppingen) am Sonntagabend in Flammen auf, weil mutmaßlich Kinder Feuerwerkskörper geworfen hatten. 

Der Waldbrandgefahrenindex sowie der Graslandfeuerindex des DWD bleiben weiterhin für weite Teile des Südwestens hoch. Zumindest die Gefahr von Bränden auf offenen Flächen und Feldern reduziert sich angesichts angekündigter Gewitter im Laufe der Woche.

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