Trotz Niederlage: Freiburger nach Rückkehr gefeiert

Freiburg (dpa/lsw) - Tausende Fans haben die geknickten Europa-League-Finalisten des SC Freiburg nach deren Rückkehr in den Breisgau gefeiert. Aktuell sei die Enttäuschung noch groß, gestand Kapitän Christian Günter bei dem Empfang auf dem Messegelände. Mit etwas Abstand werde man aber sicher voller Stolz auf die außergewöhnliche Saison zurückblicken.

Der badische Fußball-Bundesligist hatte erstmals in seiner Historie ein internationales Finale erreicht, das Endspiel der Europa League in Istanbul am Mittwochabend aber klar mit 0:3 gegen den englischen Favoriten Aston Villa verloren. «Wenn wir die Leistung unserer Fans gebracht hätten, hätten wir jetzt den Pokal dabei. Das haben wir leider nicht geschafft», sagte SC-Trainer Julian Schuster. Man müsse der Qualität des Gegners aber auch Respekt zollen.

«Elektrisierende» Stimmung in Istanbul

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Auch Günter, seit vielen Jahren ein prägendes Gesicht der Mannschaft, hob die Unterstützung der mitgereisten Anhänger in der türkischen Metropole hervor. Ein «einmaliges Erlebnis» sei das gewesen, die «Stimmung elektrisierend». Er bekomme jetzt noch eine «Gänsehaut», wenn er daran denke. Auch beim Public Viewing an der Messe in Freiburg hatten rund 15.000 Fans mitgefiebert.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Kapitän Christian Günter beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Der SC sei «ein ganz besonderer Verein», sagte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, nachdem der Tross wieder in der Heimat gelandet war und sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte. «Natürlich ist der aktuelle Moment von Bitterkeit getrübt», meinte Horn mit Blick auf den verpassten Titel. In ein paar Tagen werde aber sicher allen bewusst, «was diese Reise durch Europa mit dieser Stadt, diesem Verein und Fußball-Deutschland gemacht hat».

«Haben Sonne aufgehen sehen am Bosporus»

Trotz der Niederlage hatten die Freiburger auch in der Nacht in Istanbul noch ausgiebig gefeiert. «Wir haben die Sonne aufgehen sehen am Bosporus», verriet Routinier Günter. Für ihn persönlich sei es bis 6 Uhr morgens gegangen.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Fans feierten den Sport-Club trotz der Final-Niederlage ausgiebig.