Trotz vieler Zwangspausen: Zagadou verlängert beim VfB
Dan-Axel Zagadou erhält beim VfB Stuttgart einen neuen Einjahresvertrag. Sportvorstand Wohlgemuth lobt den Fleiß des gebürtigen Franzosen.
Stuttgart (dpa) - Trotz seines großen Verletzungspechs setzt der VfB Stuttgart weiter auf Verteidiger Dan-Axel Zagadou. Der 27-Jährige erhielt einen neuen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2027, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.
Der gebürtige Franzose kam im September 2022 zu den Schwaben und lief seither 50 Mal für die erste Mannschaft des VfB auf. Immer wieder wurde er von Verletzungen zurückgeworfen - darunter Muskelprobleme, ein Kreuzbandriss und Bänderrisse. In der abgelaufenen Saison kehrte er am 31. Spieltag auf den Platz zurück.
«Er ist mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Er hat sich nach seinen verletzungsbedingten Rückschlägen mit großem Fleiß zurückgekämpft und ist somit eine wertvolle Option für unsere Defensive.»