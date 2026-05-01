Wetteraussichten

Trübe Aussichten zum Wochenende - Gewittergefahr steigt

Immer wieder Schauer und Gewitter, am Samstag Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen - der Sommer verabschiedet sich nach einem kurzen Intermezzo am Maifeiertag wieder.

Zum Wochenende wird es in Hessen grau und regnerisch. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Zum Wochenende wird es in Hessen grau und regnerisch. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Auf Sonne satt am Maifeiertag folgen am Wochenende zunehmend trübe Aussichten für die Menschen in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Samstag Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad erwartet. Dabei ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf, die einzelne Schauer bringen können. Im Westen seien einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen, so der DWD.

In der kommenden Nacht sinken die Werte auf 12 bis 7 Grad. Am Sonntag geht es demnach teils wechselnd und stark bewölkt weiter. Örtlich kann es schauern und gewittern. Die Temperaturen bleiben mit Werten von 23 bis 25 Grad weiter sehr mild. 

Trübes Wetter auch zum Start in die neue Woche

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In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen auf 12 bis 10 Grad, im Bergland auf bis zu 8 Grad. Regenschauer lassen in den Nachtstunden langsam nach, dabei lockert der Himmel örtlich auf. Der Montag zeigt sich weiter wechselnd bis stark bewölkt. Immer wieder gibt es Schauer. Gewitter mit Starkregen und teils länger andauernder Regen seien nicht auszuschließen, hieß es. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.

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