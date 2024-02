Trübes Wetter in Hessen: Ab Mittwoch Regen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen soll nach einem überwiegend trockenen Dienstag ab der Wochenmitte wieder regnerisch werden. Außerdem bleibt es meist bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Mit Auflockerungen und etwas Sonne sei demnach erst wieder im Laufe des Donnerstags zu rechnen.

Die Temperaturen erreichen am Dienstag laut DWD Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad und zwischen 9 und 13 Grad am Mittwoch. Im Süden des Landes können es am Donnerstag nach DWD-Angaben sogar bis zu 16 Grad werden. Im Norden Hessens seien am Donnerstag Höchstwerte von 13 Grad zu erwarten. Beides sei ungewöhnlich mild, so der DWD.