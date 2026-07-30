Tunnel Frankenhain früher frei – letzte Sperrung entfällt
Der Tunnel Frankenhain auf der A49 war drei Nächte lang dicht. Warum der Verkehr früher als geplant wieder rollen darf.
Schwalmstadt (dpa/lhe) - Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Wartungsarbeiten im Tunnel Frankenhain auf der Autobahn 49 bei Schwalmstadt konnten vorzeitig beendet werden. Daher entfalle die letzte geplante Sperrung in der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten war der Tunnel seit Montagabend jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.