Tunnel Frankenhain gesperrt: Das sind die Ausweichrouten
Wartungsarbeiten sorgen für nächtliche Sperrungen des Tunnels Frankenhain. So kommen Sie trotzdem an Ihr Ziel.
Schwalmstadt (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 49 wird ab dem Abend bei Schwalmstadt der Tunnel Frankenhain für vier Nächte gesperrt - Autofahrer kommen über ausgeschilderte Umleitungen an ihr Ziel.
- Diese erfolgten in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Borken über die U44, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
- Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt.
- Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal wird auf die Sperrungen hingewiesen und die Umleitung über die A7 empfohlen.
Gesperrt ist bis Freitagmorgen, 31. Juli, und zwar jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Grund sind routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten.