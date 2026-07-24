Tunnel Frankenhain wird gesperrt: Das sind die Umleitungen
Der Tunnel Frankenhain auf der A49 ist vier Nächte lang dicht. Welche Umleitungen für Autofahrer eingerichtet werden und wann genau die Sperrung gilt.
Schwalmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 49 wird nächste Woche bei Schwalmstadt der Tunnel Frankenhain für vier Nächte gesperrt - Autofahrer kommen über ausgeschilderte Umleitungen an ihr Ziel.
- Diese erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Borken über die U44, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
- Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt.
- Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal wird auf die Sperrungen hingewiesen und die Umleitung über die A7 empfohlen.
Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten wird der Tunnel von Montagabend, 27. Juli, bis Freitagmorgen, 31. Juli, jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.