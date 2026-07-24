Verkehrsbehinderung

Tunnel Frankenhain wird gesperrt: Das sind die Umleitungen

Der Tunnel Frankenhain auf der A49 ist vier Nächte lang dicht. Welche Umleitungen für Autofahrer eingerichtet werden und wann genau die Sperrung gilt.

Ein Tunnel auf der A49 wird nachts gesperrt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Tunnel auf der A49 wird nachts gesperrt.

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 49 wird nächste Woche bei Schwalmstadt der Tunnel Frankenhain für vier Nächte gesperrt - Autofahrer kommen über ausgeschilderte Umleitungen an ihr Ziel. 

  • Diese erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Borken über die U44, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. 
  • Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt.
  • Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal wird auf die Sperrungen hingewiesen und die Umleitung über die A7 empfohlen.

Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten wird der Tunnel von Montagabend, 27. Juli, bis Freitagmorgen, 31. Juli, jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

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