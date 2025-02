Turnen in Mannheim: «Vieles, was noch verändert werden muss»

Mannheim (dpa) - Sportvorstand Joachim Fichtner von der TG Mannheim hat nach der Kritik an harschen und autoritären Trainingsmethoden ehemaliger Turnerinnen auf zahlreiche Veränderungen in den zurückliegenden Jahren an diesem Standort verwiesen. «Ich sehe den Stützpunkt auf einem guten Weg», sagte Fichtner der Deutschen Presse-Agentur.