U-Ausschuss zu Entlassungsaffäre beginnt inhaltliche Arbeit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zur Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretärin Lamia Messari-Becker beginnt an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden seine inhaltliche Arbeit. Nach einer nicht öffentlichen Debatte unter anderem über Beweisanträge wird im öffentlichen Teil der Sitzung der Sachverständige Thorsten Masuch erwartet. Der Professor für öffentliches Recht ist Experte für Beamtenrecht. Es geht etwa um das Thema Fürsorgepflicht. Mit den ersten Zeugen im Ausschuss wird erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar gerechnet.