Über 26.000 Adressen in Hessen von Hochwasser bedroht

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Mehr als 26.000 Adressen in Hessen sind laut einer Untersuchung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) von Hochwasser bedroht. Das sind rund 1,6 Prozent der 1,6 Millionen Adressen im Bundesland, wie der GDV am Dienstag mitteilte. Dabei handelt es sich um Wohnhäuser, gewerbliche Bauten sowie landwirtschaftliche oder öffentliche Gebäude.

Die meisten hochwassergefährdeten Gebäude liegen den Angaben zufolge im Schwalm-Eder-Kreis mit 3,0 Prozent aller dortigen Adressen. Darauf folgen die Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gießen mit rund 2,8 respektive 2,7 Prozent Adressen in Überschwemmungsgebieten.

Bundesweit liegen die meisten gefährdeten Gebäude in bereits identifizierten sowie amtlich festgelegten Überschwemmungsgebieten. Jede fünfte Adresse dagegen liegt in sogenannten Hochwassergefahrenflächen. In amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten etwa sind bestimmte Bauvorhaben verboten oder müssen speziell geprüft werden und ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Sie wurden bereits detaillierter untersucht und bewertet. Für Hochwassergefahrenflächen gilt das nicht.