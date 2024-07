Über 56.000 Meldungen bei «#Hessen gegen Hetze» seit 2020

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit Beginn der Meldestelle «#HessengegenHetze» im Januar 2020 sind über 56.000 Meldungen eingegangen. Das teilten Hessens Innenminister Roman Poseck und Justizminister Christian Heinz (beide CDU) am Montag in Wiesbaden anlässlich des Internationalen Aktionstags für die Betroffenen von Hasskriminalität mit. Allein in diesem Jahr seien bereits rund 17.000 Beiträge gemeldet worden. Das entspreche 30 Prozent der Gesamtmeldungen.