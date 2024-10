Über rote Ampel gefahren - Drei Verletzte bei Autounfall

Groß-Gerau/Riedstadt (dpa) - Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung bei Riedstadt in Südhessen eine rote Ampel missachtet und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. «Mit voller Wucht» sei die 58-Jährige mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug gefahren, teilte die Polizei in Groß-Gerau mit. In dem anderen Wagen saßen einen 47-Jährige und ihre 14 Jahre alte Tochter.