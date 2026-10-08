2. Fußball-Bundesliga

«Überbewertet»: Schmidt nimmt lange Pause gelassen

Können die Heidenheimer ihren Aufwärtstrend trotz der dreiwöchigen Unterbrechung fortsetzen? Trainer Frank Schmidt wirkt vor dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern zuversichtlich.

Frank Schmidt und seine Heidenheimer empfangen den FCK. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Frank Schmidt und seine Heidenheimer empfangen den FCK. (Archivbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim will sich von der außergewöhnlich langen Länderspiel-Pause nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Das ganze Thema werde aus seiner Sicht «überbewertet», erklärte der Coach des Fußball-Zweitligisten vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr/Sky). «Wir sollten nicht so tun, als hätten wir uns das letzte Mal vor einem halben Jahr getroffen.»

Nach einem schwachen Start inklusive blamablem Pokal-Aus holten die Heidenheimer aus den vergangenen vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten, ehe der Ligabetrieb wegen der Länderspiele für gleich drei Wochen unterbrochen wurde. Man habe die Pause «bestmöglich genutzt» und auch gute Testspiele bestritten, berichtete der 52-jährige Schmidt.

«Werden keine Anlaufzeit brauchen»

«Im Oktober gibt's keine Länderspielpause. Das ist auch etwas Positives», sagte Schmidt noch einmal zur Diskussion um die lange Unterbrechung. «Das wird alles keine Rolle spielen. Wir werden keine Anlaufzeit brauchen, Kaiserslautern auch nicht. Da wird's zur Sache gehen ab der ersten Sekunde.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch drei Heidenheimer waren zu ihren Nationalmannschaften gereist, darunter Budu Siwsiwadse. Der 32 Jahre alte Stürmer habe von seinen Einsätzen mit Georgien eine «gewisse Müdigkeit» mitgebracht, meinte Schmidt. Was das für die Partie gegen Kaiserslautern bedeutet, werde er noch entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Abschiedssaison in Heidenheim? Das sagt Frank Schmidt
2. Fußball-Bundesliga

Abschiedssaison in Heidenheim? Das sagt Frank Schmidt

Trainer Frank Schmidt denkt an einen Abschied vom 1. FC Heidenheim. Wird die 20. Saison seine letzte? Vor dem Zweitliga-Auftakt spricht Schmidt über diese Frage und erklärt, warum die Energie ausgeht.

06.08.2026

Vor Duell mit BVB: Heidenheim gewinnt Test gegen Lautern
Fußball

Vor Duell mit BVB: Heidenheim gewinnt Test gegen Lautern

Drei Tore in der ersten Halbzeit reichen dem FCH und Trainer Frank Schmidt zum Sieg gegen Kaiserslautern. Nach der Länderspielpause wartet eine hohe Hürde auf den Ostalb-Club.

05.09.2025

Heidenheim-Coach Schmidt: Erfolg «eine Art Befreiung»
Conference League

Heidenheim-Coach Schmidt: Erfolg «eine Art Befreiung»

Für den 1. FC Heidenheim läuft es in der Bundesliga zuletzt alles andere als rund. Der Erfolg in der Conference League könnte nun neuen Schwung verleihen. Schon am Sonntag gegen Mainz?

14.02.2025

Heidenheim-Coach Schmidt wertet Erfolg als «kleinen Schritt»
Conference League

Heidenheim-Coach Schmidt wertet Erfolg als «kleinen Schritt»

Für den 1. FC Heidenheim lief es in der Bundesliga zuletzt alles andere als rund. Der Erfolg in der Conference League könnte nun neuen Schwung verleihen. Schon am Sonntag gegen Mainz?

14.02.2025

2. Bundesliga

Heidenheims Schmidt vor Duell: «Schlossberg wird beben»

19.05.2023