Überfall auf Apotheke: Medikamente mit Schusswaffe erbeutet

Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Raubüberfall auf eine Apotheke in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) soll eine Frau zwei Medikamente erbeutet haben. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, soll die mit einem dunklen Pulli bekleidete Frau am Mittwochabend nach zwei Medikamenten gefragt und dem Mitarbeiter der Apotheke währenddessen eine Schusswaffe gezeigt haben. Der Apotheker gab ihr den Angaben zufolge beide Medikamente, woraufhin die Frau die Apotheke verließ und in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein soll. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet um Hinweise.