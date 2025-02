Überfall auf Geldtransporter vorgetäuscht? Urteil erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Es klingt wie aus einem Drehbuch der TV-Krimiserie «Soko Stuttgart»: Vor einem Jahr bremst ein Geldtransporter auf einem Feldweg in Ludwigsburg ab, weil ein anderes Auto den Weg versperrt. Der Beifahrer des Werttransporters will dem älteren Mann mit Gehstock wegen der Panne helfen - und tappt in die Falle. Denn der vermeintliche Senior zückt eine Pistole, Komplizen kommen hinzu, eine Panzerfaust ist mit im Spiel und wenig später verschwindet die Bande mit knapp 3,8 Millionen Euro Beute.