Überfall auf Willi Weber: Prozess um mutmaßliche Räuberbande

Stuttgart (dpa) - Sie drangen in die Villen ein, sie fesselten ihre Opfer und ergriffen teils mit einer Millionenbeute unerkannt die Flucht. Ihr prominentestes Opfer: der frühere Formel-1-Manager Willi Weber, der vor fast genau einem Jahr in seiner Stuttgarter Villa brutal überfallen und misshandelt wurde. Ab kommendem Dienstag (9.00 Uhr) an sitzen drei mutmaßliche Täter wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle auf der Anklagebank des Landgerichts in Stuttgart.

Das Trio war im Februar in Rumänien festgenommen worden. Es soll nicht nur Weber und seine Frau, sondern auch mindestens zwei weitere Ehepaare in Stuttgart und ein Paar im bayerischen Altenstadt ausgeraubt haben.

Vor allem Schmuck und Geld

Die Männer im Alter von 34, 41 und 55 Jahren hatten es bei ihren Raubzügen nach damaligen Angaben der Polizei vor allem auf Schmuck, Geld und Wertgegenstände abgesehen. Laut Anklage machten sie als Teil einer mindestens vierköpfigen Bande eine Beute von mehr als 2,4 Millionen Euro. Es könnten auch weitere Taten auf das Konto der Gruppe gehen - dies wird aber in dem Stuttgarter Gerichtsverfahren nicht verhandelt.

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Dort geht es vielmehr um drei Taten in Stuttgart aus dem vergangenen Jahr. Die 8. Strafkammer hat für den Prozess zunächst zwölf Verhandlungstage vorgesehen. Mit einem Urteil wird erst im Februar des nächsten Jahres gerechnet.

Gefesselt, bedroht und eingesperrt

Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun hatte nach der Festnahme der Männer von einer «beispiellosen Skrupellosigkeit, mit der die Tatverdächtigen vorgegangen sind» gesprochen. Laut Anklage hatten sie die Ehepaare gefesselt, bedroht, zum Teil verletzt und stundenlang eingesperrt, um an die Tresore und die Beute zu gelangen.

Bereits kurz nach dem Überfall auf Weber war die Vermutung aufgekommen, der Raub könne im Zusammenhang stehen mit einem weiteren Fall in Stuttgart Mitte September vergangenen Jahres: Damals hatten Einbrecher ein älteres Ehepaar in dessen Haus überwältigt und ausgeraubt. Sie gingen dabei laut Polizei brutal vor, brachen die Terrassentür auf, schlugen den Mann und zwangen ihn - wie später auch Weber -, einen Tresor zu öffnen.

Danach schlossen sie das Paar in einem Raum ein und flüchteten mit Schmuck, Geld und Wertgegenständen im Millionenwert. Das Ehepaar war Stunden später von der Tochter gefunden worden.

Raubten sie auch ein Paar in Bayern aus?

Bereits im Januar vergangenen Jahres war ebenfalls in Stuttgart ein Paar auf ähnliche Weise in seinem Haus ausgeraubt worden. Mitten in der Nacht hatten drei Einbrecher es im Schlaf geweckt, überwältigt und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro geraubt. Auch dieser Fall wird den nun festgenommenen Männern laut Anklage zugerechnet.

Und auch im Landkreis Neu-Ulm sollen die Männer nach Angaben der Ermittler zugeschlagen haben: In Altenstadt drangen sie im vergangenen Juni zu viert in ein Anwesen ein, sie überraschten die Familie und fesselten ihre Opfer. Die gefesselte Familie hatte sich später befreien und die Polizei verständigen können.

Aber die Hemmschwelle sinkt