Überwiegend trockenes Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet meist trockenes Wetter in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet heiter bis wolkig bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen sind um die 14 Grad zu erwarten. Im Tagesverlauf sind im Norden einzelne Schauer möglich, auch Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen.