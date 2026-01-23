UEFA-Urteil bleibt - Eintracht ohne Fans in Europa

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im nächsten Europapokal-Spiel auf fremdem Boden auf seine Fans verzichten. Wie der hessische Bundesligist mitteilte, wurde die Berufung gegen das Urteil der Europäischen Fußball-Union (UEFA) abgewiesen. Somit wird die Eintracht für das nächste europäische Auswärtsspiel keine Tickets für den Gästebereich erhalten. Das Urteil der UEFA-Disziplinarkammer vom 17. Dezember 2025 bleibt damit bestehen.

Frankfurt war für Ausschreitungen seiner Fans im Spiel in der Ligaphase Anfang Dezember beim FC Barcelona mit zwei Ausschlussstrafen und einer Geldstrafe in Höhe von 38.000 Euro belegt worden. Geahndet wurden unter anderem das Werfen und Zünden von Pyrotechnik sowie Sachbeschädigung. Bereits unter der Woche beim verlorenen Champions-League-Spiel bei Qarabağ FK durften keine Tickets an Fans der Frankfurter verkauft werden.

Keine Auswirkungen auf diese Saison