UEFA zu Frankfurter Rasenproblemen: Gibt Wartungsplan

Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Fußball-Union hofft auf eine rasche Behebung der Rasenprobleme am EM-Standort Frankfurt. «Es gibt einen detaillierten Wartungsplan, um spezifische Probleme zu beheben und die Qualität im Vorfeld der bevorstehenden Spiele am Veranstaltungsort weiter zu verbessern», teilte die UEFA am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Man arbeite schon seit einiger Zeit eng mit dem Stadionbetreiber zusammen, «um optimale Spielbedingungen zu gewährleisten», hieß es weiter.

Vor dem abschließenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz am Sonntag präsentierte sich der Rasen in der Frankfurter Arena in keinem guten Zustand. Nach der Partie England gegen Dänemark (1:1) am Donnerstag beklagten mehrere Profis den rutschigen Untergrund, der schon beim 2:1-Länderspielsieg der DFB-Auswahl gegen die Niederlande im März für Unmut gesorgt hatte.