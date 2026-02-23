Jahrestag

Ukraine-Flucht: 17.800 Menschen kamen 2024 nach Hessen

Jeder achte Zuwanderer nach Hessen kam 2024 aus der Ukraine. 7.700 Menschen kehrten wieder zurück.

Zehntausende Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Hessen geflohen. Unter ihnen sind auch Olena Demeshko (links) und Kristina Basos. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Zehntausende Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Hessen geflohen. Unter ihnen sind auch Olena Demeshko (links) und Kristina Basos.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zehntausende Menschen sind nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Hessen geflohen. Allein in den ersten drei Jahren nach Kriegsbeginn waren es nach Angaben des Innenministeriums rund 100.000 Männer, Frauen und Kinder (Stand Februar 2025). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wanderten im Jahr 2024 rund 17.800 Menschen aus der Ukraine nach Hessen ein - neuere Angaben dazu liegen nicht vor. Damit machten Ukrainerinnen und Ukrainer im Jahr 2024 rund 12,6 Prozent aller nach Hessen eingewanderten Personen aus. 7.700 Personen laut verließen laut Statistik Hessen in Richtung Ukraine.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwischen Dankbarkeit und Neubeginn – Ukrainerinnen in Hessen
Jahrestag

Zwischen Dankbarkeit und Neubeginn – Ukrainerinnen in Hessen

Drei Mütter aus der Ukraine erzählen, wie sie nach der Flucht neu starten – zwischen Stromausfällen in der Heimat und dem Traum vom eigenen Laden.

vor 45 Minuten

Studie: Hiesige Ukrainer - hohe Jobquote, viele Trennungen
Flucht

Studie: Hiesige Ukrainer - hohe Jobquote, viele Trennungen

Die Quote der hier arbeitenden Ukrainer hat sich seit 2022 mehr als verdreifacht. Ihre Kinder haben oft mehr Heimweh als sie selbst. Wie viele geflohene Ukrainerinnen trennen sich vom Partner?

04.11.2025

Jahrestag Kriegsbeginn

Tod, Flucht und Zerstörung in der Ukraine

Zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs schaut die Ukraine in eine ungewisse Zukunft. Flucht, Mobilmachung und Zerstörung prägen den Alltag. Das Land hofft auf westliche Hilfe.

22.02.2024

Statistisches Bundesamt

Deutlich weniger Zuwanderer aus der Ukraine in Deutschland

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs flüchteten viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch nach Deutschland. Im zweiten Jahr des Kriegs nahm die Zahl aber deutlich ab.

22.02.2024

Migration

Zahl der Ukrainer in Hessen in die Höhe geschnellt

04.05.2023