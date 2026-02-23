Ukraine-Flucht: 17.800 Menschen kamen 2024 nach Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zehntausende Menschen sind nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Hessen geflohen. Allein in den ersten drei Jahren nach Kriegsbeginn waren es nach Angaben des Innenministeriums rund 100.000 Männer, Frauen und Kinder (Stand Februar 2025).

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wanderten im Jahr 2024 rund 17.800 Menschen aus der Ukraine nach Hessen ein - neuere Angaben dazu liegen nicht vor. Damit machten Ukrainerinnen und Ukrainer im Jahr 2024 rund 12,6 Prozent aller nach Hessen eingewanderten Personen aus. 7.700 Personen laut verließen laut Statistik Hessen in Richtung Ukraine.