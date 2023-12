Ukrainischer Präsident Selenskyj im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Main (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Rhein-Main-Gebiet. Er sei am Donnerstag auf dem Frankfurter Flughafen gelandet, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt. Den Angaben zufolge besuchte er daraufhin die Clay-Kaserne der US-Army in Wiesbaden. Seinen Zwischenstopp in der Kaserne werde er demnächst beenden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Und: «Für die Abreise aus Deutschland wird es erneut zu kurzfristigen Sperrungen kommen.»