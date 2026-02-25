Ulm verlängert mit Trainer Harrelson bis 2028
Mit Harrelson ins Finale und jetzt bis 2028: ratiopharm Ulm baut auch in Zukunft auf den US-Amerikaner.
Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm und Trainer Ty Harrelson setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 45-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028, wie der Vizemeister mitteilte. «Er coacht mit klarem Kompass», sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath. «Ihm gelingt der Spagat zwischen zielgerichteter Spielerentwicklung und dem Erreichen ambitionierter Ergebnisse auf beeindruckende Art und Weise. Als junger, hungriger Trainer mit seiner positiven und gleichzeitig bescheidenen Art passt er ideal nach Ulm.»
Harrelson kam zur vergangenen Saison zu den Ulmern und führte den Club direkt ins Playoff-Finale. Dort unterlag der derzeit Tabellensechste dann jedoch dem Meister FC Bayern München.